Сапоги защитные Oilrig защита от ударов и проколов и температуры до 100 град цельс. Верх из высокопрочной кожи Baffin Bulldog с масловодоотталкивающей обработкой. Низ (галоша) из химически стойкого оапрена ТОВ000653

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Oilrig защита от ударов и проколов и температуры до 100 град цельс. Верх из высокопрочной кожи Baffin Bulldog с масловодоотталкивающей обработкой. Низ (галоша) из химически стойкого оапрена ТОВ000653- Обувь различная специальная