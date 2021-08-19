Характеристики

Ботинки изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений. Материал верха обуви Неогард® – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяется композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочищения. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли; изготовлен из стойкого к истиранию материала RETOR (Ретор) и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из натурального меха «Аляска». Вкладная стелька из натурального меха «Аляска». Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор). Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина), высота ворса 12–14 мм. Внутренний защитный носок: композитный материал (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) Рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и II (климатические пояса «особый» и III соответственно)