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    Главная / Торговый портал / Обувь различная специальная / Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор)- Обувь различная специальная
    8
    Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор)

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    Цена
    от 2316,47
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3185,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3823
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Ботинки изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений. Материал верха обуви Неогард® – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяется композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочищения. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли; изготовлен из стойкого к истиранию материала RETOR (Ретор) и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из натурального меха «Аляска». Вкладная стелька из натурального меха «Аляска». Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор). Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина), высота ворса 12–14 мм. Внутренний защитный носок: композитный материал (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) Рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и II (климатические пояса «особый» и III соответственно)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3823c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3550
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3550c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2774,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3329,05
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Ботинки изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений. Материал верха обуви Неогард® – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяется композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочищения. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли; изготовлен из стойкого к истиранию материала RETOR (Ретор) и натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из натурального меха «Аляска». Вкладная стелька из натурального меха «Аляска». Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор). Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина), высота ворса 12–14 мм. Внутренний защитный носок: композитный материал (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) Рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и II (климатические пояса «особый» и III соответственно)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      3329,05c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3100
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3100c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2555,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3067
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3067c НДС
    • ООО "Белгородспецодежда"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2352,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2776
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Белгородская область
      Подробнее
      2776c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2198,43
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2594,15
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
      Подробнее
      2594,15c НДС
    • ООО "МИДАС УНИФОРМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2490
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      180
      Регионы поставки
      Подробнее
      2490c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2074,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2489,22
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2489,22c НДС
    • АО "ТД ТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2060
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2472
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2472c НДС
    • ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2045
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2454
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2454c НДС
    • ООО "ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САХАЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1930,39
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2316,47
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2316,47c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
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      0
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    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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