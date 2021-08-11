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    Главная / Торговый портал / Обувь различная специальная / Ботинки защитные мужские для использования при температуре от -50С до +50С черные Термопласт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные мужские для использования при температуре от -50С до +50С черные Термопласт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные мужские для использования при температуре от -50С до +50С черные Термопласт- Обувь различная специальная
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    Ботинки защитные мужские для использования при температуре от -50С до +50С черные Термопласт

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    Поставщики
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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