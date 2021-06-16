Регионы поставки
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Республика Саха (Якутия), Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Ярославская область, Омская область, Республика Северная Осетия-Алания