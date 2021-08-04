Профнастил С8 0.5ММ 1.15М 8ММ сталь оцинкованная покраска под дикий камень с 3D-эффектом ТУ 1122-002-74583328-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профнастил С8 0.5ММ 1.15М 8ММ сталь оцинкованная покраска под дикий камень с 3D-эффектом ТУ 1122-002-74583328-2015- Профили листовые из нелегированной стали