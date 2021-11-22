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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Гирлянда уличная 120LED Activ Бахрома синяя IP44 3х0.3, 0.7М 220В белый провод, мерцающая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда уличная 120LED Activ Бахрома синяя IP44 3х0.3, 0.7М 220В белый провод, мерцающая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда уличная 120LED Activ Бахрома синяя IP44 3х0.3, 0.7М 220В белый провод, мерцающая- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Гирлянда уличная 120LED Activ Бахрома синяя IP44 3х0.3, 0.7М 220В белый провод, мерцающая

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    Цена
    от 1020
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО «Нью Энерджи Групп»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3960
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Светодиодная уличная гирлянда Activ "Бахрома" 3*0.3~0.7 метра мерцающая. 120 диодов, белый провод, IP44. Синяя
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3960c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1020c НДС

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