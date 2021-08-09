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    Главная / Торговый портал / Кабели управления / Кабель управления для подключения LN-23P механизма подачи проволоки К10093-25М 25М ТУ 3441-041-88301710-2011 (с изм. 2 от 06.04.2016) Lincoln Electric
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель управления для подключения LN-23P механизма подачи проволоки К10093-25М 25М ТУ 3441-041-88301710-2011 (с изм. 2 от 06.04.2016) Lincoln Electric

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель управления для подключения LN-23P механизма подачи проволоки К10093-25М 25М ТУ 3441-041-88301710-2011 (с изм. 2 от 06.04.2016) Lincoln Electric- Кабели управления
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    Кабель управления для подключения LN-23P механизма подачи проволоки К10093-25М 25М ТУ 3441-041-88301710-2011 (с изм. 2 от 06.04.2016) Lincoln Electric

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    Цена
    от 84000
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    Поставщики
    • АО НПФ "ИТС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85693
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      102831,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      102831,6c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      92400
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      92400c НДС
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84000c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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