Кассета для пластины 30ММ правая R175.32-3223-30 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кассета для пластины 30ММ правая R175.32-3223-30 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"- Станки многофункциональные металлообрабатывающие
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Max вылет (OHX)- 35 мм
Ширина хвостовика (B)- 22,6 мм
Высота хвостовика (H) -32 мм
Функциональная длина (LF) -35 мм
Функциональная ширина (WF) -23 мм
Функциональная высота (HF)- 32 мм
Масса элемента (WT)-0,162 кг, Россия, ООО "ЭФСИ"
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)