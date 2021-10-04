Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"- Станки многофункциональные металлообрабатывающие
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19 мм.
Max вылет (OHX) 35 мм
Ширина хвостовика (B)- 18,6 мм
Высота хвостовика (H) -32 мм
Функциональная длина (LF) -35 мм
Функциональная ширина (WF) -19,1 мм
Функциональная высота (HF) -32 мм
Масса элемента (WT)-0,141 кг, Россия, ООО "ЭФСИ"
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)