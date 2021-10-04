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    Главная / Торговый портал / Станки многофункциональные металлообрабатывающие / Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"- Станки многофункциональные металлообрабатывающие
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    Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"

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    Цена
    от 7200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      19 мм. Max вылет (OHX) 35 мм Ширина хвостовика (B)- 18,6 мм Высота хвостовика (H) -32 мм Функциональная длина (LF) -35 мм Функциональная ширина (WF) -19,1 мм Функциональная высота (HF) -32 мм Масса элемента (WT)-0,141 кг, Россия, ООО "ЭФСИ"
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      7200c НДС

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