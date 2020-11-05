Цена без НДС, руб.
1939,16
Спецификация
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Приморский край, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область, Республика Крым, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)