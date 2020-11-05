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    Главная / Торговый портал / Распылители / Краскораспылитель пневматический FUBAG 1.5ММ 600МЛ 110103
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Краскораспылитель пневматический FUBAG 1.5ММ 600МЛ 110103

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Краскораспылитель пневматический FUBAG 1.5ММ 600МЛ 110103- Распылители
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    Краскораспылитель пневматический FUBAG 1.5ММ 600МЛ 110103

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    Цена
    от 2327
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "БАКАУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1939,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2327
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Приморский край, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область, Республика Крым, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      2327c НДС

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