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    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки / Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768- Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    24
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768

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      37440c НДС
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      20.0
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      22305
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство бытовых электрических приборов
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      1
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      22305
      Ставка НДС, %
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      Производство бытовых электрических приборов
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      Спецификация
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    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      22305
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      26766
      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      22305
      Ставка НДС, %
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      26766
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26766
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      Ставка НДС, %
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      26766
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      26766
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      26766c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      22305
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26766
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      22305
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      Производство бытовых электрических приборов
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      Минимальная партия
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      26766c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      22305
      Ставка НДС, %
      20.0
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      26766
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      Минимальная партия
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      26766
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      Производство бытовых электрических приборов
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      1000
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Приморский край, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область, Республика Крым, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
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      1
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23446,84
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      19870,20
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      23446,84
      Спецификация
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      Характеристики
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      23446,84c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      22305
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22305
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      Производство бытовых электрических приборов
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    • ООО "РМК"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16392,6
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      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      12470
      Ставка НДС, %
      20.0
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      14964
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      14964c НДС
    • ООО "СЕДЬМАЯ СИСТЕМА"
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      Цена без НДС, руб.
      12040,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14448,18
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      14448,18c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      11848,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14217,8
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14217,8c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11848,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14217,8
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14217,8c НДС
    • ООО "АНКОР-АМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13500
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Иркутская область, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область
      Подробнее
      13500c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10560
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12672
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12672c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10560
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12672
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12672c НДС
    • ООО "АРТЕМ ТУЛС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10342
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12410,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12410,4c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10342
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12410,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12410,4c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12300
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10303,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12158
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12158c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10303,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12158
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12158c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9431,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11129,52
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11129,52c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9399,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11091,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11091,6c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9152,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Номинальная потребляемая мощность 800W. Эн.ед.удара 2,7 Дж/ 4000 уд/мин/ 900 об/мин. Диапазон сверления — бетон\коронки 4-26 мм/ кирпич 68 мм/ сталь 13 мм/ древесина 30мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • ООО "ИНСТРУМЕНТ -ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10690c НДС
    • ООО ПКФ "Энергосфера"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10690c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10690c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10690c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8389,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9900
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9900c НДС

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