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    Главная / Торговый портал / Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве / Опрыскиватель наплечный Gardena КВТ М3/Ч 5Л М А.Ч 3БАР СМ 00822-20.000.00
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    Опрыскиватель наплечный Gardena КВТ М3/Ч 5Л М А.Ч 3БАР СМ 00822-20.000.00

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель наплечный Gardena КВТ М3/Ч 5Л М А.Ч 3БАР СМ 00822-20.000.00- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
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    Опрыскиватель наплечный Gardena КВТ М3/Ч 5Л М А.Ч 3БАР СМ 00822-20.000.00

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    Цена
    от 3122
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "БАКАУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2601,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3122
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Приморский край, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область, Республика Крым, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      3122c НДС

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