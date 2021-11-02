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    Главная / Торговый портал / Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки / Тиски слесарные Stalex Горилла 150ММ 14КГ 360° 125ММ M60D
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тиски слесарные Stalex Горилла 150ММ 14КГ 360° 125ММ M60D

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тиски слесарные Stalex Горилла 150ММ 14КГ 360° 125ММ M60D- Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    13
    Тиски слесарные Stalex Горилла 150ММ 14КГ 360° 125ММ M60D

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6000
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    Поставщики
    • ООО "БАКАУТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11850
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кировская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Приморский край, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Челябинская область, Республика Крым, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      11850c НДС
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11850
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11850c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11850
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11850c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11850
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11850c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6435
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7722
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7722c НДС
    • НИКИТИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7722
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7722
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7722c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС

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