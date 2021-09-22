Кресло для руководителя MC-W600 хром/пластик/сетка BM/ткань Bahama белый газлифт подголовник регулируемый по высоте и углу наклона/ подлокотники регулируются по высоте/плечики для одежды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя MC-W600 хром/пластик/сетка BM/ткань Bahama белый газлифт подголовник регулируемый по высоте и углу наклона/ подлокотники регулируются по высоте/плечики для одежды- Мебель для офисов и предприятий торговли