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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ОША-Р-4-F-(10/20)-Т4-230-40-0-1.5-0-У (А) 400ВТ 230В 1 Ex mb IIC Т4 Gb X
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ОША-Р-4-F-(10/20)-Т4-230-40-0-1.5-0-У (А) 400ВТ 230В 1 Ex mb IIC Т4 Gb X

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ОША-Р-4-F-(10/20)-Т4-230-40-0-1.5-0-У (А) 400ВТ 230В 1 Ex mb IIC Т4 Gb X- Приборы отопительные электрические
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    Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ОША-Р-4-F-(10/20)-Т4-230-40-0-1.5-0-У (А) 400ВТ 230В 1 Ex mb IIC Т4 Gb X

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    Цена
    от 8040
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    Поставщики
    • ООО "ПКФ "ТСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31734,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38081,9
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38081,9c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС
    • ООО "ПКП "ТГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8605
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10326
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10326c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8040
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8040c НДС
    • ООО "НПО РИЗУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-4-F-(10/20)-Т4-230-40-0-1,5-0-У (А) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ОША-Р 4 - 400 Вт мощность обогревателя F - Исполнение обогревателя F. Терморегулятор на базе биметаллического термостата (10/20) - Поддерживаемая температура воздушной среды, C Т4 - Температура на поверхности обогревателя не более +130 С 230 - 230 В переменного тока 400 - длина кабеля до терморегулятора L2 в мм 0 - Без защиты кабеля металлорукавом 1,5 - Длина кабеля от терморегулятора L1 в м 0 - Без защиты металлорукавом У - Крепление обогревателя на уголки Маркировка взрывозащиты 1 Ex mb IIC Т4 Gb X
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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