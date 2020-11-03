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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали / Проволока стальная оцинкованная канатная 1.8-1570-В-С 1.8ММ ст50 ГОСТ 7372-79
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока стальная оцинкованная канатная 1.8-1570-В-С 1.8ММ ст50 ГОСТ 7372-79

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока стальная оцинкованная канатная 1.8-1570-В-С 1.8ММ ст50 ГОСТ 7372-79- Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
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    Проволока стальная оцинкованная канатная 1.8-1570-В-С 1.8ММ ст50 ГОСТ 7372-79

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    Поставщики
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Республика Татарстан (Татарстан), Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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