Характеристики

Технические характеристики Номинальное переменное напряжение 500 В частотой до 200 кГц Номинальное постоянное напряжение 750 В Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1000 МОм·км Строительная длина не менее 200 м Маломеры в партии не более 23% кусками от 30 м Маломеры в партии не более 7% кусками от 10 м Допустимая температура нагрева жил 70 °С Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра Диапазон рабочих температур −50...+65 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления