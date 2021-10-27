Характеристики

Технические характеристики Номинальное переменное напряжение 690 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1200 В Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 8,3 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 100 МОм·км Строительная длина не менее 125 м Маломеры в партии не более 10% кусками от 25 м Допустимая температура нагрева жил 65 °С Максимальная температура нагрева жил 200 °C при токе КЗ Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −30...+45 °C Срок службы не менее 25 лет с даты изготовления