Спецификация
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Характеристики
Код товара: 15532694
Фильтр сменный жёлтый Wagner 418712 применяется вместе с форсункой размером М=0,015". Используется при выполнении интерьерных работ и использовании лаков, лаков первого покрытия, грунтовочных лаков, пропиток, латексных и дисперсионных красок.
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,02
Длина, мм: 90
Ширина, мм: 10
Высота, мм: 180
торговая марка:wagner