Характеристики

Комплект реагентов предназначендля получения препарата нуклеиновых кислот (НК) из биологического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции (РНК) и/или полимеразной цепной реакции (ДНК). Комплектация предназначена для получения объёма ДНК не менее 300 мкл с целью проведения в дальнейшем большего числа ПЦР–исследований. Материалы : плазма крови, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища, мазки и смывы из полости носа и ротоглотки, фекалии. Набор рассчитан на экстракцию не менее 100 проб