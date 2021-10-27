Цена без НДС, руб.
26178,47
Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: Набор реагентов предназначен для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, в биологическом материале человека (мазок из носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярный лаваж, эндотрахеальный, назофарингеальный аспират, мокрота) методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Специализированное оборудование: Амплификаторы детектирующие ДТлайт1, ДTпрайм2 или ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология»), версия программного обеспечения не ниже 7.9 сборка 5.363;CFX96 (Bio-Rad)или Rotor-Gene Q (QiaGen).Время проведения анализа (сучётом пробоподготовки):от 2,5 часов. Количество исследуемых образцов: не менее 96 (включая один положительный и один отрицательный контрольный образец в каждой постановке). Наборы в комплектации стрипами или пробирками. Поставка в пробирочной и стрипованной форме в произвольном соотношении видов наборов
Регионы поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)