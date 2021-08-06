Комплекс виртуальной реальности в составе: шлем виртуальной реальности OculusRift DK2, геймпад беспроводной типа Xbox 360
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
от 63460₽
Аксессуар Сумка Riva 7205B-01 для фотоаппаратуры черная 165x215x130ММ полиэстер
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Аксессуар сумка рюкзак Lowepro Pro Runner BP 350 AW II для фотокамеры черный 315х140х460ММ
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
от 14388₽
Аксессуар Крышка JJCLC58 для объектива 58
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Аксессуар Светофильтр нейтральный JJC MCUV Ultra-Slim F-MCUV58 58ММ
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Плеер MP3 Ritmix RF-3450 4Gb черный один слот microSD USB 2.0
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Фоторюкзак Lowepro Tahoe BP 150 черный
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
от 6684₽
Плеер портативный тифлофлешплеер Smart Bee
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
от 16800₽
Портастудия ZOOM R16 Стерео микрофоны/Процессор Эффектов/USB 16/24бит 1000 200мин 37.6х23.7х5.2см 1.3КГ
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Плеер 3D Blu-Ray LG BP450 черный MPEG-4, MKV, DVD±RW, BD-R/RE, CD±RW
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Плеер MP3 Philips GoGear Mix белый
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана
Плеер 3D Blu-Ray DENON DBT-1713UD черный DVD, CD, Super Audio CD, DVD-Audio, MP3, WMA, FLAC HD DLNA, Network streaming (audio/video/photo), воспроизведение с USB накопителей
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Не указана