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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Стул офисный с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стул офисный с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
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    Стул офисный с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

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    Цена
    от 12800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12800
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Стул с пюпитром сетка, каркас хром, подлокотники пластик обивка черный 06
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12800c НДС

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