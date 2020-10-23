Полуботинки женские для работников промышленности черные верх кожаный, внутри поролон термопласт на пятке Пол002 ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки женские для работников промышленности черные верх кожаный, внутри поролон термопласт на пятке Пол002 ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011- Обувь повседневная с верхом из кожи