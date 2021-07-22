Тапочки махровые открытый мыс №40 синтетическая махра/ поролон с картоном 38-43 3.5ММ ЭВА вышивка с логотипом Лазурный белый Трэйд-Комфорт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тапочки махровые открытый мыс №40 синтетическая махра/ поролон с картоном 38-43 3.5ММ ЭВА вышивка с логотипом Лазурный белый Трэйд-Комфорт- Обувь с верхом из текстильных материалов