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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Плита ДВП твердая 2745х1700х3.2ММ 1 сорт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ДВП твердая 2745х1700х3.2ММ 1 сорт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДВП твердая 2745х1700х3.2ММ 1 сорт- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
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    Плита ДВП твердая 2745х1700х3.2ММ 1 сорт

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    Цена
    от 240
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2520
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2520c НДС
    • ООО "ИНТЕГРАЛ-ЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ОРБИС"
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      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
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      1200c НДС
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      840c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      290
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      348
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      348c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      314,41
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      314,41c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      293,14
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      293,14c НДС
    • МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС

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