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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов / Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
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    Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3480
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3480c НДС
    • ООО "ОРБИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3240
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3240c НДС
    • ООО "ИНТЕГРАЛ-ЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2376
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2376c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1760,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2113,1
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2113,1c НДС
    • ООО "ГЛАВКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1641,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1970,11
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1970,11c НДС
    • МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС

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