Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП шлифованная бук 3500х1750х16ММ- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов