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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Скалка двуручная дерево 500х43ММ 1926341 Regent inox Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скалка двуручная дерево 500х43ММ 1926341 Regent inox Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скалка двуручная дерево 500х43ММ 1926341 Regent inox Китай- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
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    Скалка двуручная дерево 500х43ММ 1926341 Regent inox Китай

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 108
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО «Нью Энерджи Групп»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      660
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      792
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Скалка двуручная, размер 50х4,3 см, 1926341
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      792c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      108c НДС

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