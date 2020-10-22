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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
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    Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый- Изделия корзиночные и плетеные
    6
    Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый

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    Цена
    от 3234,95
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АНК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2695,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3234,95
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3234,95c НДС

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