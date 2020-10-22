Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
Изделия корзиночные и плетеные
от 94,8₽
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая BQ1694 для белья 65Л; ДМ³ в ассортименте
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
Изделия корзиночные и плетеные
от 236₽
Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
Изделия корзиночные и плетеные
от 380₽
Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
Изделия корзиночные и плетеные
от 138,84₽