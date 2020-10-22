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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230

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    Цена
    от 2430,8
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АНК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2025,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2430,8
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2430,8c НДС

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