Весы напольные Redmond RS-752 180КГ 100Г ММ стекло с рисунком 1161213

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы напольные Redmond RS-752 180КГ 100Г ММ стекло с рисунком 1161213- Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые