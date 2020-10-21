Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: DYMO
Подробные характеристики
Тип принтера: мобильный
Технология печати: прямая термопечать
Тип расходного материала: картридж (кассета с лентой)
Область применения: для дома , для офиса
Максимальная ширина печати: 9 мм
Модуль отрезчика этикеток: Нет
Печать спец. символов: Нет
Алфавит клавиатуры: кириллица
Совместимость с ПК: Нет
Дисплей: Нет
Интерфейсы: нет
Объем памяти: нет
Габариты (ШхВхГ): 160x220x100 мм
Вес: 0.2 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай
Типоразмер элемента питания: нет