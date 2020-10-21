Характеристики

Торговая марка: DYMO Подробные характеристики Тип принтера: мобильный Технология печати: прямая термопечать Тип расходного материала: картридж (кассета с лентой) Область применения: для дома , для офиса Максимальная ширина печати: 9 мм Модуль отрезчика этикеток: Нет Печать спец. символов: Нет Алфавит клавиатуры: кириллица Совместимость с ПК: Нет Дисплей: Нет Интерфейсы: нет Объем памяти: нет Габариты (ШхВхГ): 160x220x100 мм Вес: 0.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Типоразмер элемента питания: нет