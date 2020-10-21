Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия- Изделия корзиночные и плетеные
    3
    Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1750,8
    В корзину
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1459
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1750,8
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1750,8c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Габариты (ШхГхВ):42 ? 28 ? 57 см Объём:43 л Материал:ударопрочный пластик ABS Вес:4.76 кг Цвет:Белый Кол-во в упаковке: 2 шт. Размер упаковки (ДхШхВ):42.9 ? 28.4 ? 60.6 см Производитель: Kimberly-Clark Professional Страна происхождения: Италия
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 94,8
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 79,25
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 2920
    В корзину
    Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 82,8
    В корзину
    Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 877,2
    В корзину
    Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 236
    В корзину
    Корзина пластиковая с крышкой CV02 Luxstahl KT3426 415х280х65ММ полипропилен/пластик бежевый кт1928 кт1929
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 4521,6
    В корзину
    Корзина пластиковая Lime для мусора 43Л белый
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 3234,95
    В корзину
    Позвонить