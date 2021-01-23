Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Пт КР8
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 катушка 0.1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый REXANT ПОС 60 стержень 7ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 8184₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 пруток 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью и флюсом TDM Алмаз 1ММ бобина 0.25КГ SQ1025-0207 60% Sn/40% Pb
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б-83 ООО "НОК" ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1590₽
Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1626₽
Пруток вольфрамовый ВЛ 3ММ ТУ 48-19-27-88
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 проволока 2-4ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана