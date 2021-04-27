Характеристики

Технология печати лазерный Тип печати цветной Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 27 стр/мин Максимальная скорость цветной печати (А4) 27 стр/мин Время разогрева 13 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.7 с Время печати первой страницы А4 (цвет) 8.6 с Максимальное разрешение ч/б печати 600×600 dpi Максимальное разрешение цветной печати 600×600 dpi Печать на глянцевой бумаге есть Печать фотографий есть Печать на карточках есть Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 50000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Тип датчика сканера CIS Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 27 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 14 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Максимальный размер сканирования 215.9×355.6 мм Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов Копир Максимальный формат копирования A4 Скорость копирования (А4) 27 стр/мин Максимальное разрешение ч/б копирования 600×600 dpi Максимальное разрешение цветного копирования 600×600 dpi Максимальное количество копий за цикл 999 шт Масштабирование 25-400% Время выхода первой копии (до) 12 с Автоматическое двустороннее копирование есть Автоподача оригиналов для копирования 50 листов Факс Память факса 512 стр Максимальное разрешение факса 400×400 dpi Скорость модема 33.6 Кбит/с Максимальное количество номеров в памяти 281 Автоподача оригиналов для факса 50 Телефонная трубка есть Расходные материалы Минимальная плотность бумаги 50 г/м2 Максимальная плотность бумаги 200 г/м2 Количество картриджей 4 Количество цветов 4 Лотки Подача бумаги (стандарт) 250 Выход бумаги (стандарт) 150 Процессор, память Частота процессора 800 МГц Объем оперативной памяти (стандартный) 1 ГБ Шрифты и языки управления Поддержка языков управления UFRII, PCL 5c{foot}, PCL6, Adobe® PostScript Поддержка шрифтов 93 PCL fonts, 136 PostScript fonts Разъемы, интерфейсы Интерфейс USB 2.0 есть Интерфейс RJ-45 есть Беспроводной интерфейс WiFi есть Поддержка Air Print есть Поддержка Mopria есть Поддержка NFC есть Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) поддерживается Особенности Веб-интерфейс есть Комплектация Принтер поставляется со стандартным черным картриджем Вк — 2300 стр и со стартовыми картриджами C/M/Y на 1200 стр. Энергопотребление Потребляемая мощность при работе 1390 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 18 Вт Максимальный уровень шума при работе 50 дБ Цвет и габариты Цвет белый Дополнительный цвет черный Размеры 471×460×469 мм Вес 26.7 кг Гарантия 12 мес.