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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF744Cdw
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF744Cdw

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF744Cdw- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    10
    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF744Cdw

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    Цена
    от 37290
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    Поставщики
    • ООО "СЗЛК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60750
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60750c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48000c НДС
    • ООО "КСП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37355
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44826
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44826c НДС
    • ООО "ОФТ КОМПЬЮТЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33733,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Технология печати лазерный Тип печати цветной Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 27 стр/мин Максимальная скорость цветной печати (А4) 27 стр/мин Время разогрева 13 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.7 с Время печати первой страницы А4 (цвет) 8.6 с Максимальное разрешение ч/б печати 600×600 dpi Максимальное разрешение цветной печати 600×600 dpi Печать на глянцевой бумаге есть Печать фотографий есть Печать на карточках есть Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 50000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Тип датчика сканера CIS Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 27 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 14 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Максимальный размер сканирования 215.9×355.6 мм Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов Копир Максимальный формат копирования A4 Скорость копирования (А4) 27 стр/мин Максимальное разрешение ч/б копирования 600×600 dpi Максимальное разрешение цветного копирования 600×600 dpi Максимальное количество копий за цикл 999 шт Масштабирование 25-400% Время выхода первой копии (до) 12 с Автоматическое двустороннее копирование есть Автоподача оригиналов для копирования 50 листов Факс Память факса 512 стр Максимальное разрешение факса 400×400 dpi Скорость модема 33.6 Кбит/с Максимальное количество номеров в памяти 281 Автоподача оригиналов для факса 50 Телефонная трубка есть Расходные материалы Минимальная плотность бумаги 50 г/м2 Максимальная плотность бумаги 200 г/м2 Количество картриджей 4 Количество цветов 4 Лотки Подача бумаги (стандарт) 250 Выход бумаги (стандарт) 150 Процессор, память Частота процессора 800 МГц Объем оперативной памяти (стандартный) 1 ГБ Шрифты и языки управления Поддержка языков управления UFRII, PCL 5c{foot}, PCL6, Adobe® PostScript Поддержка шрифтов 93 PCL fonts, 136 PostScript fonts Разъемы, интерфейсы Интерфейс USB 2.0 есть Интерфейс RJ-45 есть Беспроводной интерфейс WiFi есть Поддержка Air Print есть Поддержка Mopria есть Поддержка NFC есть Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) поддерживается Особенности Веб-интерфейс есть Комплектация Принтер поставляется со стандартным черным картриджем Вк — 2300 стр и со стартовыми картриджами C/M/Y на 1200 стр. Энергопотребление Потребляемая мощность при работе 1390 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 18 Вт Максимальный уровень шума при работе 50 дБ Цвет и габариты Цвет белый Дополнительный цвет черный Размеры 471×460×469 мм Вес 26.7 кг Гарантия 12 мес.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      40480c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33733,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Технология печати лазерный Тип печати цветной Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 27 стр/мин Максимальная скорость цветной печати (А4) 27 стр/мин Время разогрева 13 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.7 с Время печати первой страницы А4 (цвет) 8.6 с Максимальное разрешение ч/б печати 600×600 dpi Максимальное разрешение цветной печати 600×600 dpi Печать на глянцевой бумаге есть Печать фотографий есть Печать на карточках есть Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 50000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Тип датчика сканера CIS Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 27 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 14 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Максимальный размер сканирования 215.9×355.6 мм Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов Копир Максимальный формат копирования A4 Скорость копирования (А4) 27 стр/мин Максимальное разрешение ч/б копирования 600×600 dpi Максимальное разрешение цветного копирования 600×600 dpi Максимальное количество копий за цикл 999 шт Масштабирование 25-400% Время выхода первой копии (до) 12 с Автоматическое двустороннее копирование есть Автоподача оригиналов для копирования 50 листов Факс Память факса 512 стр Максимальное разрешение факса 400×400 dpi Скорость модема 33.6 Кбит/с Максимальное количество номеров в памяти 281 Автоподача оригиналов для факса 50 Телефонная трубка есть Расходные материалы Минимальная плотность бумаги 50 г/м2 Максимальная плотность бумаги 200 г/м2 Количество картриджей 4 Количество цветов 4 Лотки Подача бумаги (стандарт) 250 Выход бумаги (стандарт) 150 Процессор, память Частота процессора 800 МГц Объем оперативной памяти (стандартный) 1 ГБ Шрифты и языки управления Поддержка языков управления UFRII, PCL 5c{foot}, PCL6, Adobe® PostScript Поддержка шрифтов 93 PCL fonts, 136 PostScript fonts Разъемы, интерфейсы Интерфейс USB 2.0 есть Интерфейс RJ-45 есть Беспроводной интерфейс WiFi есть Поддержка Air Print есть Поддержка Mopria есть Поддержка NFC есть Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) поддерживается Особенности Веб-интерфейс есть Комплектация Принтер поставляется со стандартным черным картриджем Вк — 2300 стр и со стартовыми картриджами C/M/Y на 1200 стр. Энергопотребление Потребляемая мощность при работе 1390 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 18 Вт Максимальный уровень шума при работе 50 дБ Цвет и габариты Цвет белый Дополнительный цвет черный Размеры 471×460×469 мм Вес 26.7 кг Гарантия 12 мес.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40480c НДС
    • ООО "РПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38880
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      38880c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32272,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38727
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      38727c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37290
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      37290c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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