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    Главная / Торговый портал / Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие / Круг БрАЖ9-4 130ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Круг БрАЖ9-4 130ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Круг БрАЖ9-4 130ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78- Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
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    Круг БрАЖ9-4 130ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2256
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИСГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2268
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      ГОСТ 18175-78, ГОСТ 1628-78
      Минимальная партия
      39000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2268c НДС
    • ООО "ПРОМЕТЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1880
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2256
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      ГОСТ 18175-78, ГОСТ 1628-78
      Минимальная партия
      39
      Регионы поставки
      Подробнее
      2256c НДС

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