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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Фотобарабан Brother DR-3400 черный 50000 страниц оригинальный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотобарабан Brother DR-3400 черный 50000 страниц оригинальный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Brother DR-3400 черный 50000 страниц оригинальный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Фотобарабан Brother DR-3400 черный 50000 страниц оригинальный

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    Цена
    от 6690,72
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      Характеристики
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      10450,08c НДС
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      Цена с НДС, руб.
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      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
      10200
      Спецификация
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      0
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      Спецификация
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      1
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      0
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      6690,74c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5575,61
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      6690,74
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      6690,74c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      6690,72
      Спецификация
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