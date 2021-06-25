Опрыскиватель наплечный помповый Kwazar Orion Super КВТ М3/Ч полипропилен 6Л М А.Ч 3.5БАР 23х23х65СМ красный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель наплечный помповый Kwazar Orion Super КВТ М3/Ч полипропилен 6Л М А.Ч 3.5БАР 23х23х65СМ красный- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве