Установка для очистки вод модульная Электрофлотатор МУОВ-М4-1 для очистки воды от взвешенных веществ методом электрофлотации 1М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ 1100х400х1600ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод модульная Электрофлотатор МУОВ-М4-1 для очистки воды от взвешенных веществ методом электрофлотации 1М3/Ч АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ 1100х400х1600ММ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод