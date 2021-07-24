Барабан передачи изображений Xerox 101R00435 WC 5225/5222/5230

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений Xerox 101R00435 WC 5225/5222/5230- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства