Плита ДСП ламинированная бук 2440х1830х16ММ 1, Е1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП ламинированная бук 2440х1830х16ММ 1, Е1- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов