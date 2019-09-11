Доска отбойная мебельная 2730х455ММ Светлый Венге
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 1156,4₽
Доска отбойная АМНС-900.300 900х300ММ 16ММ ЛДСП ясень шимо темный ООО "Фабрика мебели"
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 405₽
Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 780₽
Плита древесно-стружечная непрерывного плоского прессования 250*1250*9ММ ТУ 5534-002-79787960-2015 ГОСТ 56309-201
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 187,83₽
Плита ДСП линейная вертикальная 1PNPOLKAVYTXX альфа 16x250x1620ММ корпус 01.888-ДСП+ШПОН
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 4488₽
Плита ДСП линейная горизонтальная 1VSPOLKAVYTX альфа 500x16x300ММ
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 520₽
Плита ДСП ламинированная бук 2440x1830x16ММ 1, Е1 ГОСТ 10632-2014
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 1298₽
Плита цементно-стружечная ЦСП 12ММ 1250х3200ММ
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 100936₽
Плита ДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х22ММ ST3 ГОСТ 32289-2013
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 645,81₽
Плита ДСП ламинированная бук бавария светлый 2750х1830х16ММ 1 группа
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 120000₽
Доска отбойная АМНС-2100.300 2100х300ММ 16ММ ЛДСП бук 55 ООО "Фабрика мебели"
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 945₽
Доска отбойная АМНС-2100.300 2100х300ММ 16ММ ЛДСП орех гварнери ООО "Фабрика мебели"
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 945₽