Ящик деревянный 4060х330х280ММ для транспортировки оборудования замок 3ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 3645₽
Ящик дуб 350х250ММ для подачи PPwood 4090940
Ящики деревянные
Не указана
Ящик деревянный 1040х940х375ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 2515,8₽
Ящик деревянный 600х600х600ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 2ШТ
Ящики деревянные
от 1981,2₽
Ящик деревянный 4450х230х280ММ для транспортировки оборудования замок 3ШТ, петля 3ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 2940,6₽
Ящик древесина/фанера 600х265х142ММ для 2904074-01 Т6345-0051
Ящики деревянные
от 3060₽
Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ИК-54 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
от 2042,06₽
Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ
Тара деревянная прочая и ее части
от 5150₽
Ящик древесина/фанера 360х260х200ММ Г14218022
Ящики деревянные
от 2364₽
Ящик древесина/фанера 585х295х75ММ Т6345-1767
Ящики деревянные
от 1512₽
Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 450x1000ММ с чехлом
Тара деревянная прочая и ее части
от 5930₽
Ящик деревянный дощатый 100х330х450СМ ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области Россия
Ящики деревянные
Не указана