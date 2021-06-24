Тара специальная сетчатая ящичная для сбора/ хранения/ тарно-штучных грузов ТМП металлическая 520х800х700ММ захваты для вил погрузчика 4ШТ ООО "Компания Бастион" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тара специальная сетчатая ящичная для сбора/ хранения/ тарно-штучных грузов ТМП металлическая 520х800х700ММ захваты для вил погрузчика 4ШТ ООО "Компания Бастион" Россия- Тара деревянная прочая и ее части