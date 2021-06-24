Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия- Тара деревянная прочая и ее части
3
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.