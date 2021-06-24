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    Главная / Торговый портал / Тара деревянная прочая и ее части / Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия- Тара деревянная прочая и ее части
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    Тара специальная сетчатая ящичная металлическая 750х1240х840ММ серый крепления для поднятия вилами погрузчика ООО "Компания Бастион" Россия

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    Поставщики
    • ООО "КОМПАНИЯ БАСТИОН"
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      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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