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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия

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    Поставщики
    • ООО "КОМПАНИЯ БАСТИОН"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Тележки хлебные на 7-18 лотков, для перевозки и подвоза хлеба, производим с односторонней и двух сторонней загрузкой, под стандартные деревянные и пластиковые лотки шириной 74 см, высота между направляющих от 160 до 200 мм. Вагонки печные для выпечки хлебобулочных изделий, высота между направляющих от 97 до 155 мм. Чугунные жаростойкие колёса до 300 градусов и толстый металл 2 мм на направляющих!
      Минимальная партия
      1000
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