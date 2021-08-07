Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тележка с односторонней и двух сторонней загрузкой для перевозки и подвоза хлеба на 7-18 лотков 74СМ металл ООО "Компания Бастион" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли