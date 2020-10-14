Скоба для весов крановых КВ-10Т Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 13500 ₽ В корзину

Пульт дистанционного управления ДУ для весов крановых КВ-10Т Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 33600 ₽ В корзину

Крюк для весов крановых КВ-10Т Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент Не указана В корзину

Аккумулятор для весов крановых КВ-10Т Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 30000 ₽ В корзину

Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 45860 ₽ В корзину

Пульт управления и индикации 32-мя устройствами ПУИ-32 СПДП.425519.200 Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 121305,8 ₽ В корзину

Тензодатчик KFGS 20-120 10ШТ Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 7000 ₽ В корзину

Тензодатчик консольный BSH-500L Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 17880 ₽ В корзину

Тензодатчик BM8D-10t-C3-6В 10Т 5-18В Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 69000 ₽ В корзину

Тензодатчик момента свинчивания М70 10Т 10-30В 4-20МА с нормирующим усилителем Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент Не указана В корзину

Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-D16-16 10ШТ Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент от 14400 ₽ В корзину