Скоба для весов крановых КВ-10Т
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 13500₽
Пульт дистанционного управления ДУ для весов крановых КВ-10Т
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 33600₽
Крюк для весов крановых КВ-10Т
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
Не указана
Аккумулятор для весов крановых КВ-10Т
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 30000₽
Датчик веса цилиндрический К-С-18З с НПИ 68т
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 45860₽
Пульт управления и индикации 32-мя устройствами ПУИ-32 СПДП.425519.200
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 121305,8₽
Тензодатчик KFGS 20-120 10ШТ
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 7000₽
Тензодатчик консольный BSH-500L
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 17880₽
Тензодатчик BM8D-10t-C3-6В 10Т 5-18В
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 69000₽
Тензодатчик момента свинчивания М70 10Т 10-30В 4-20МА с нормирующим усилителем
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
Не указана
Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-D16-16 10ШТ
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 14400₽
Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
от 6200₽