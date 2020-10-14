Электрочайник Scarlett SC-EK21S24 1800ВТ 2Л закрытая спираль металл серебристый/черный Китай

Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Scarlett
Подробные характеристики
Объем: 2 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 1800 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Нет
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: нержавеющая сталь
Отключение при отсутствии воды: Да
Блокировка крышки: Нет
Цвет корпуса: серебристый/черный
Вращение на 360 гр: Да
Материал корпуса: металл
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер (ШхГхВ): 190x190x240 мм
Вес: 0.8 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай