Электрочайник Scarlett SC-EK21S24 1800ВТ 2Л закрытая спираль металл серебристый/черный Китай

Характеристики

Торговая марка: Scarlett Подробные характеристики Объем: 2 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 1800 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Нет Цвет корпуса: серебристый/черный Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 190x190x240 мм Вес: 0.8 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай