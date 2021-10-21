Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Hyundai
Подробные характеристики
Объем: 20 литр
Мощность микроволн: 700 вт
Тип управления: механическое
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Нет
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Нет
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Нет
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: ручка
Диаметр поддона: 245 мм
Цвет корпуса: белый
Размеры (ДхШхВ): 326x451x285 мм
Вес: 11 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай