Характеристики

Торговая марка: Hyundai Подробные характеристики Объем: 20 литр Мощность микроволн: 700 вт Тип управления: механическое Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Нет Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Нет Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Нет Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Нет Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: ручка Диаметр поддона: 245 мм Цвет корпуса: белый Размеры (ДхШхВ): 326x451x285 мм Вес: 11 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай